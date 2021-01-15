"Грехов не смывает": архиепископ Заря о купании на Крещение

15 января, 2021, 17:11

Архиепископ Евстратий Зоря заявил, что купание и ныряние на Крещение грехов не смоет, ведь для этого существует исповедь и таинства

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Грехов купание не смывает - для очищения от грехов существуют исповедь и другие таинства. Так же ныряния в прорубь не составляет содержания праздника и не является заменителем участия в богослужении и молитве", - отметил архиепископ.

Справка: Крещение Господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который в народе называется Иордан, или Крещение. Православные и греко-католические христиане отмечают его 19 января.

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