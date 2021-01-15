Промоутер Ломаченко заявил о желании работать с Усиком
Об этом сообщает Barbershop Conversations.
По словам Арума, он был бы рад, если Усик станет частью его компании.
"У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Единственная сделка, которая у него есть с ними, - они должны ему сделать бой против Энтони Джошуа. В противном случае он свободен. Его менеджер - Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые дерутся у меня. Я был бы рад, если бы Усик стал частью моей группы", - сказал Арум.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 января сообщалось, что Усик может разорвать контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, если не встретится в ринге с Джошуа.
- 12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.
- 13 января британский боксер Джо Джойс дал украинцу Александру Усику две недели на размышления, проводить ли против него бой.
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