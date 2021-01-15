Промоутер Ломаченко заявил о желании работать с Усиком

15 января, 2021, 14:06

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хотел бы сотрудничать с украинским боксером Александром Усиком

Об этом сообщает Barbershop Conversations.

По словам Арума, он был бы рад, если Усик станет частью его компании.

"У него заканчивается контракт с Matchroom Boxing. Единственная сделка, которая у него есть с ними, - они должны ему сделать бой против Энтони Джошуа. В противном случае он свободен. Его менеджер - Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые дерутся у меня. Я был бы рад, если бы Усик стал частью моей группы", - сказал Арум.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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