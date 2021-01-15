Продолжение строительства "Северного потока - 2" отложили
15 января, 2021, 10:49
Компания Nord Stream 2 AG отложила продолжение строительства газопровода, которое должно было возобновиться сегодня
Компании нужно проверить техническое состояние оборудования, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.
В Nord Stream 2 AG считают, что смогут объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.
"У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу", - сказал представитель оператора проекта.
Также издание Bloomberg писало, что первую из двух ветвей "Северного потока - 2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb