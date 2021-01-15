Продолжение строительства "Северного потока - 2" отложили

15 января, 2021, 10:49

Компания Nord Stream 2 AG отложила продолжение строительства газопровода, которое должно было возобновиться сегодня

Компании нужно проверить техническое состояние оборудования, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.

В Nord Stream 2 AG считают, что смогут объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

"У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу", - сказал представитель оператора проекта.

Также издание Bloomberg писало, что первую из двух ветвей "Северного потока - 2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

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