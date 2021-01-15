Правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей, - Княжицкий о тарифах на газ
Об этом он сказал в эфире "Борковский & Валевская. Политика", передает " Еспресо.TV ".
"Что является задачей правительства в это время - защитить население, защитить людей, поднять субсидии. Что делает правительство? Наоборот уменьшает бюджет. Что должно еще сделать правительство - объяснить людям, как сделать этот газ дешевле и сделать все, что несмотря на то, что рынок свободный и построить его таким образом, чтобы этот газ был дешевле для людей. Правительство ничего не делает? Ничего ", - сказал Княжицкий.
Он добавил, что правительство ничего не объясняет и не защищает людей, а также ограничивает уровень субсидий.
"Мы имеем еще монополиста - владельца газораспределительных систем, который принадлежит господину Фирташу, который тоже поднимает цены. Что говорит правительство:" Ну им надо было поднять цены, потому что они очень потратили много денег в предыдущие годы, надо их прибыли увеличить ". То есть правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей ", - отметил Княжицкий.
- Напомним, что цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
- АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.