Правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей, - Княжицкий о тарифах на газ

15 января, 2021, 21:57

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что правительство не объясняет людям свою политику в отношении тарифов на газ

Об этом он сказал в эфире "Борковский & Валевская. Политика", передает " Еспресо.TV ".

"Что является задачей правительства в это время - защитить население, защитить людей, поднять субсидии. Что делает правительство? Наоборот уменьшает бюджет. Что должно еще сделать правительство - объяснить людям, как сделать этот газ дешевле и сделать все, что несмотря на то, что рынок свободный и построить его таким образом, чтобы этот газ был дешевле для людей. Правительство ничего не делает? Ничего ", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что правительство ничего не объясняет и не защищает людей, а также ограничивает уровень субсидий.

"Мы имеем еще монополиста - владельца газораспределительных систем, который принадлежит господину Фирташу, который тоже поднимает цены. Что говорит правительство:" Ну им надо было поднять цены, потому что они очень потратили много денег в предыдущие годы, надо их прибыли увеличить ". То есть правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей ", - отметил Княжицкий.

Напомним, что цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.

бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона. АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.

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