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Правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей, - Княжицкий о тарифах на газ

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что правительство не объясняет людям свою политику в отношении тарифов на газ

Об этом он сказал в эфире "Борковский & Валевская. Политика", передает " Еспресо.TV ".

"Что является задачей правительства в это время - защитить население, защитить людей, поднять субсидии. Что делает правительство? Наоборот уменьшает бюджет. Что должно еще сделать правительство - объяснить людям, как сделать этот газ дешевле и сделать все, что несмотря на то, что рынок свободный и построить его таким образом, чтобы этот газ был дешевле для людей. Правительство ничего не делает? Ничего ", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что правительство ничего не объясняет и не защищает людей, а также ограничивает уровень субсидий.

"Мы имеем еще монополиста - владельца газораспределительных систем, который принадлежит господину Фирташу, который тоже поднимает цены. Что говорит правительство:" Ну им надо было поднять цены, потому что они очень потратили много денег в предыдущие годы, надо их прибыли увеличить ". То есть правительство фактически не делает ничего, чтобы защитить людей ", - отметил Княжицкий.

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