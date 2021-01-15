Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу
15 января, 2021, 15:11
Компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины от коронавируса в Европу
Об этом заявили в институте общественного здоровья Норвегии, сообщает Reuters .
"Норвежский институт общественного здоровья заявил в пятницу, что Pfizer временно сократит поставки вакцины против COVID-19 в Европу, пока модернизирует свои производственные мощности", - говорится в сообщении.
Когда компания возобновит поставки в Европу в прежних объемах, не уточняется.
Напомним, в Норвегии после прививки вакциной компаний Pfizer / BioNTech умерли 23 человека. Все они были пожилого возраста и имели ослабленный иммунитет.
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