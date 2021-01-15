Пентагон принял решение оставить до 2,5 тыс. военных в Афганистане и Ираке
15 января, 2021, 17:43
Соединенные Штаты Америки сократили численность войск в Ираке до 2500 человек
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
"Сегодня США сократили численность войск в Ираке до 2500 человек по указанию президента Трампа и, как я объявил 17 ноября 2020 года сокращение численности войск США в Ираке отражает возросшие возможности иракских сил безопасности", - заявил и. о. главы Пентагона Кристофер Миллер.
Он добавил, что способность снизить уровень вооруженных сил является свидетельством реального прогресса.
"Мы давно ожидали, что уровень сил, необходимых для поддержания борьбы Ираке с Идил, будет уменьшаться", - отметил Миллер.
- Напомним, что ранее Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане.
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