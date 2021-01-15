Оккупанты заявляют о взрыве газопровода под Луганском
15 января, 2021, 15:46
На оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе
Об этом сообщают СМИ российских оккупантов.
Взрыв произошел утром 15 января вблизи села Глафировка. В Лутугинском районе отключено газоснабжение, по предварительным данным, газа не будет несколько дней.
8 населенных пунктов остались без газоснабжения.
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