Оккупанты заявляют о взрыве газопровода под Луганском

15 января, 2021, 15:46

На оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе

Об этом сообщают СМИ российских оккупантов.

Взрыв произошел утром 15 января вблизи села Глафировка. В Лутугинском районе отключено газоснабжение, по предварительным данным, газа не будет несколько дней.

8 населенных пунктов остались без газоснабжения.