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Оккупанты заявляют о взрыве газопровода под Луганском


фото: cxid.info
На оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе

Об этом сообщают СМИ российских оккупантов.

Взрыв произошел утром 15 января вблизи села Глафировка. В Лутугинском районе отключено газоснабжение, по предварительным данным, газа не будет несколько дней.

8 населенных пунктов остались без газоснабжения.

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