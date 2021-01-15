Оккупанты продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

15 января, 2021, 13:59

Оккупационные войска продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка"

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотой", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - говорится в сообщении.

Так, пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

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