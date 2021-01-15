Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

15 января, 2021, 18:28

В течение 15 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в эти сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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