Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также в эти сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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