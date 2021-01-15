Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавительстве против нардепа Иванчука из группы "Доверие", - "Честно"
15 января, 2021, 10:06
Офис генерального прокурора со второй попытки открыл производство против нардепа группы "Доверие" Андрея Иванчука за неперсональное голосование
Об этом сообщает движение "Честно".
Активисты получили письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в ЕРДР сведения о возможном совершении Иванчуком правонарушения по ст. 364-2 УК (совершение народным депутатом голосования вместо другого народного депутата).
Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять ГБР. Иванчук - мажоритарщик из Франковской области.
- 6 ноября 2020 года народного депутата, мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука поймали на неперсональном голосовании.
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