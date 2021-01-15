Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавительстве против нардепа Иванчука из группы "Доверие", - "Честно"

15 января, 2021, 10:06

Офис генерального прокурора со второй попытки открыл производство против нардепа группы "Доверие" Андрея Иванчука за неперсональное голосование

Об этом сообщает движение "Честно".

Активисты получили письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в ЕРДР сведения о возможном совершении Иванчуком правонарушения по ст. 364-2 УК (совершение народным депутатом голосования вместо другого народного депутата).

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять ГБР. Иванчук - мажоритарщик из Франковской области.

6 ноября 2020 года народного депутата, мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука поймали на неперсональном голосовании.