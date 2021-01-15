Netflix выпустил первый фильм с украинским дубляжом, - Ткаченко

15 января, 2021, 15:02

Стриминговий сервис Netflix выпустил первый фильм с украинским дубляжом и субтитрами

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами - "Outside the Wire". И даже события фильма происходят в нашей стране". - написал он.

"Outside the Wire" ( "Вне проволокои") - американский научно-фантастический фильм 2021 года режиссера Микаэля Хафстрема.

Фильм является научно-фантастическим боевиком, который рассказывает о недалеком будущем. По сюжету, пилот Томас Гарф объединяется в команду с военным-андроидом, чтобы уберечь Землю от ядерной катастрофы.