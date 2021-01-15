Netflix выпустил первый фильм с украинским дубляжом, - Ткаченко
15 января, 2021, 15:02
Стриминговий сервис Netflix выпустил первый фильм с украинским дубляжом и субтитрами
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.
"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами - "Outside the Wire". И даже события фильма происходят в нашей стране". - написал он.
"Outside the Wire" ( "Вне проволокои") - американский научно-фантастический фильм 2021 года режиссера Микаэля Хафстрема.
Фильм является научно-фантастическим боевиком, который рассказывает о недалеком будущем. По сюжету, пилот Томас Гарф объединяется в команду с военным-андроидом, чтобы уберечь Землю от ядерной катастрофы.
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