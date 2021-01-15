Nestle будет продавать в Украине кофе Starbucks

15 января, 2021, 11:52

Компания Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине

Об этом пишет Лига Бизнес.

"Мы около двух лет назад заключили договор о постоянном использовании прав на продажу кофе Starbucks. Право использования бренда Starbucks будет у Nestle, так написано в договоре от 18 мая 2018 года. Также мы партнеры Starbucks в разработке новых сортов кофе", - цитирует издание слова генерального директора Nestle в Украине Алессандро Дзанелли.

По его словам, в проект сотрудничества со стороны Nestle инвестировано несколько миллионов долларов, но точной суммы Дзанелли не назвал. Он добавил, что инвестиции в проект планируются в течение двух лет.

Дзанелли подчеркнул, что Украина - один из крупнейших рынков, где кофейный гигант запускается без сети кофеен. Подобная практика уже внедрена в странах Балтии, в планах - Молдова и Беларусь. При этом сотрудничество между компаниями в части запуска кафе договором не предусмотрена. Но Nestle планирует заводить продукт не только в ритейл, но и в сегмент HoReCa (отелей, ресторанов и кафе, - ред.) через партнерство с учреждениями.

Дзанелли заметил, что продажи четырех видов кофе Starbucks начались в начале января.

По его словам, производство кофе для Европы сосредоточено в основном в Португалии.

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