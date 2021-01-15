Ненормально, что он не играл в Лиге чемпионов: Ибрагимович назвал лучшего вратаря мира

15 января, 2021, 15:14

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович считает своего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму - лучшим голкипером мира

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По словам Ибрагимовича, ненормально, что Доннарума никогда не играл в Лиге чемпионов.

"Он лучший голкипер мира. Но я не говорю ему об этом. Донннарумма должен оставаться голодным. Это ненормально, что он никогда не играл в Лиге чемпионов", - сказал Златан Ибрагимович.

Джанлуиджи Донннарумма дебютировал за "Милан" в 2015 году, когда ему было 16. С тех пор провел за итальянский клуб 226 матчей, из них 80 "на ноль".

Ориентировочная трансферная стоимость 21-летнего Доннарумы составляет 60 млн евро, он самый дорогой футболистом Италии и 5-й в рейтинге самых дорогих голкиперов мира.

В этом сезоне "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А. После 17-го тура у команды Стефано Пиола 40 очков и отрыв над "Интером", который идет вторым, 3 балла.

Напомним, 12 января "Милан" отправил бразильского защитника Лео Дуарте в аренду в турецкий "Истанбул".

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