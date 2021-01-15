Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока - 2"

15 января, 2021, 12:02

В Германии продлили компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток - 2"

Такое решение приняло Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ведомство ... выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно 16,5 и 13,9 километра во временном промежутке между концом сентября и концом мая", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода, которое должно было состояться сегодня. Компании нужно проверить техническое состояние оборудования. Nord Stream 2 считает, что сможет объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

Издание Bloomberg писало, что первую из двух ветвей "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

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