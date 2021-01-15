Не исключаю, что вернутся "схемы", - Несходовский о новых тарифах на газ

15 января, 2021, 21:32

Установив одинаковую цену для всех поставщиков, правительство не только уничтожает новосозданный рынок газа, но и создает возможность для монополистов вроде Дмитрия Фирташа вернуться к старым схемам

Об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым на Еспресо.TV заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По словам эксперта, первой проблемой является то, что решение правительства фактически "убивает" рынок газа, а второй - то, что и бедные, и богатые будут платить за топливо одинаково.

"Третий момент - я не исключаю, что вернутся схемы. Почему вводили рыночную цену на газ? Потому что списывали на население по дотируемым ценам, мы прекрасно помним Александра Онищенко с его схемами - и этот газ шел на промышленные предприятия, и потом они получали сверхприбыль", - сказал он.

Несходовский считает, что местные газсбыты прибегают к самым дешевым трюкам, чтобы помешать потребителям сменить поставщика.

"Кто будет компенсировать разницу между ценой, которую установили облгазы, и той ценой, которую назвало правительство? Это "кидок" всех украинцев, которые сейчас не будут менять поставщика, и вернутся старые схемы - когда облгазы, которые установили самую высокую цену, выставят счет государству. Они скажут: "извините, у меня цена 10 гривен, вы хотите 7, три гривны - это ваш долг передо мной, и если существует долг мой перед государством - то я его не буду платить, или вы мне возвращаете деньги", - подчеркнул директор Института социально-экономической трансформации.

Эксперт заявил, что правительство приняло простое и самое худшее из возможных решений, установив одинаковую цену на газ для всех поставщиков.

"Сейчас уже начали говорить о том, как формируется цена за поставки газа. Там очень много вопросов о том, что туда заложили. Туда заложили, по моей информации, также погашение долгов предыдущих периодов. На украинцев перевели долги облгазов олигарха Фирташа, чтобы они рассчитывались по его долгам ", - подчеркнул Несходовский.