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Нардепы предлагают поручить правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое предлагает поручить правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

Соответствующий проект постановления №4590 от 14 января размещен на сайте Рады.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, за счет установления с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей, "большинство пенсионеров всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января вынуждены почти вдвое платить за платежки".

Учитывая это, отметили нардепы, возникла настоятельная необходимость возврата льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

На сайте также указано, что инициаторами проекта постановления стали народные депутаты от "Слуги народа", "За Будущее" и "Батькивщины".

  • Напомним, ранее в Украине действовал льготный тариф на первые 100 кВт/ч, который был отменен с 1 января.
  • 13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил предоставить субсидии пользователям электроотопления.

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