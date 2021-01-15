Нардеп "слуга" Камельчук выразил сомнения в безопасности "многих вакцин", целесообразности ношения масок и выступил против локдауна

15 января, 2021, 11:52

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук выступил против карантинов и вакцинации

С таким заявлением он выступил в эфире канала "Украина 24".

"Я выступаю против того, какой шум делается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически о том, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна, и третье, - отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", - сказал нардеп.

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Камельчук заявил, что "принудительная вакцинация нарушает права граждан"

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