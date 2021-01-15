Нардеп "слуга" Камельчук выразил сомнения в безопасности "многих вакцин", целесообразности ношения масок и выступил против локдауна
С таким заявлением он выступил в эфире канала "Украина 24".
"Я выступаю против того, какой шум делается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически о том, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна, и третье, - отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", - сказал нардеп.
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Камельчук заявил, что "принудительная вакцинация нарушает права граждан"
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