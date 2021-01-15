На Закарпатье волонтеры спасли заблудившегося туриста-львовянина

15 января, 2021, 22:19

На Закарпатье волонтеры вечером 15 января нашли заблудившегося туриста-львовянина. Его нашли в районе долины Струнга

Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.

"В 21:00 15 января по Службы спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившегося туриста-львовянина найдено в районе долины Струнга", - говорится в сообщении.

Сейчас турист находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по словам волонтеров, которые его нашли, удовлетворительное.

"На встречу волонтеров отправились спасатели на вездеходе, которым заблудившийся будет доставлен до ближайшего населенного пункта", - добавили в ГСЧС.