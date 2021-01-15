МЗ обновило список стран "красной" и "зеленой" зон

15 января, 2021, 14:33

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в красной зоне по состоянию на 15 января находятся 66 стран, что на 12 меньше, чем по состоянию на начало недели.

В "зеленой" зоне оказались Турция, Иордания, Молдова, Белиз, Босния и Герцеговина, Армения, Болгария, Парагвай, Доминикана, Норвегия, Суринам.

Поэтому пока в "зеленой" зоне 128 стран.

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