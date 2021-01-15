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Espreso.tvОбществоМинобразования издало приказ об отмене "красных" дипломов

Минобразования издало приказ об отмене "красных" дипломов


фото: provce.ck
С января 2021 года в Украине отменены дипломы с отличием

Соответствующий приказ был подписан руководителем Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом.

Шкарлет утвердил новые формы дипломов. Теперь студенты смогут получить диплом младшего бакалавра, бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусств, доктора наук. Дипломов с отличием в приказе нет.

Также в министерстве утвердили формы приложения к европейскому образцу и образец академической справки. В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указываться образовательно-квалификационный уровень.

Таким образом, последние "красные" дипломы украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

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