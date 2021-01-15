Меркель провела телефонный разговор с Зеленским: говорили о пандемии и Нормандском формате

15 января, 2021, 18:47

Об этом сообщают в пресс-службе правительства Германии и Twitter президента Владимира Зеленского.

"Канцлер и президент обсудили вопросы, касающиеся пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

"Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс относительно других аспектов мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года", - сказано в сообщении пресслужбы Офиса президента.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

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