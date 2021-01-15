Легендарный форвард МЮ Руни объявил о завершении карьеры

15 января, 2021, 18:17

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни стал главным тренером английского "Дерби Каунти"

Об этом сообщает BBC .

35-летний Руни, который в последние два месяца был исполняющим обязанности главного тренера, подписал полноценный контракт и завершил игровую карьеру.

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года. В качестве футболиста англичанин провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 мяч.

Уэйн Руни известный фанатам благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. За свою карьеру форвард провел 764 матча, забил 313 мячей и отдал 167 результативных передач.

Руни 5 раз выигрывал чемпионат Англии и принимал Кубок Лиги чемпионов в 2009 году.

В 2018 году Уэйн Руни сыграл против США прощальный матч за сборную Англии.