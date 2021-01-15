 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛегендарный форвард МЮ Руни объявил о завершении карьеры

Легендарный форвард МЮ Руни объявил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни стал главным тренером английского "Дерби Каунти"

Об этом сообщает BBC .

35-летний Руни, который в последние два месяца был исполняющим обязанности главного тренера, подписал полноценный контракт и завершил игровую карьеру.

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года. В качестве футболиста англичанин провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 мяч.

Уэйн Руни известный фанатам благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. За свою карьеру форвард провел 764 матча, забил 313 мячей и отдал 167 результативных передач.

Руни 5 раз выигрывал чемпионат Англии и принимал Кубок Лиги чемпионов в 2009 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать