Китайская вакцина Sinovac не попадет в Украину, если не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

15 января, 2021, 12:29

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если вакцина производства Sinovac Biotech не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее не закупят

Об этом он заявил в эфире 1+1.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни.