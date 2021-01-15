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Espreso.tvОбществоКитайская вакцина Sinovac не попадет в Украину, если не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

Китайская вакцина Sinovac не попадет в Украину, если не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если вакцина производства Sinovac Biotech не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее не закупят

Об этом он заявил в эфире 1+1.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

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