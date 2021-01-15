Курс валют: доллар прекратил снижение

15 января, 2021, 09:30

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 15 января 2021 года на отметке 28,06 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 14 января курс составлял 27,97 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 15 января установлен на уровне 33,98 грн/евро. По состоянию на 14 января курс составлял 34,04 грн/евро.

На наличном рынке 15 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,17, продают - по 28,25 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,40 грн/$, продажи - в пределах 28,18 - 29,20 грн/$.

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