КСУ рассмотрит конституционность постановления об укрупнении районов, - Совгиря

15 января, 2021, 17:56

Конституционный Суд открыл производство о конституционности постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в Facebook.

"Постановлением коллегии судей Конституционного Суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 № 807-х по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20.10.2020" , - говорится в сообщении.

Авторы представления отмечают, что обжалуемым постановлением изменены элементы территориального устройства, который может определяться исключительно законами.

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Они также считают, что осуществив укрупнение отдельных районов, ВР ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы.

Совгиря отметила, что в представлении говорится, что с принятием оспоренного постановления ВР создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление №3650 о создании и ликвидации районов.

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