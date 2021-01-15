Коронавирус в Британии: впервые обнаружили штамм из Бразилии

15 января, 2021, 16:31

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который возник в Бразилии

Об этом сообщает Daily mail.

Профессор Венди Баркли, возглавляющая группу экспертов в Британии, что изучает новые мутации коронавируса, заявила, что в Бразилии обнаружили два варианта вируса, и в Британии обнаружили один из них. G2P-UK отличается от "британского" и "южноафриканского" штаммов, но имеет с ними общие ключевые черты.

Баркли добавила, что существует два различных типа бразильских вариантов, и один из них был обнаружен в Великобритании, а один нет.

Она добавила, что, вероятно, этот вариант вируса возник некоторое время назад и будет отслеживаться очень тщательно.

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