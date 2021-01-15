Комиссия по азартным играм отклонила все поданные заявки на получение лицензий

15 января, 2021, 13:08

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявления на получение лицензий по ведению и организации игорного бизнеса из-за неправильного оформления документов

Об этом свидетельствуют данные на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Согласно информации на сайте регулятора, по состоянию на 11 января заявления на получение лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино подали четыре компании: ООО "Геймдев", ООО "Фан Гейм", ООО "Спейсикс", а также компании "Империя азарта" и "Волна 4444".

Отмечается, что заявки компаний были отклонены из-за неправильного оформления документов.

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