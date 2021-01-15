Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

15 января, 2021, 09:58

По состоянию на утро 15 января в мире зафиксировано 2 002 841 летальный случай заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает сайт Worldometer.

Всего в мире зафиксировано 93 554 410 случаев заражения коронавирусом, 66 855 519 человек выздоровели.

Больше всего заражений зафиксировано в США (23 848 410), Индии (10 528 508), Бразилии (8 326 115), России (3 495 816) и Великобритании (3 260 258).

Украина сейчас находится на 17-м месте антирейтинга с 1 146 963 случаями заражения.