КНДР представила новые баллистические ракеты, которые запускают с подводных лодок
15 января, 2021, 17:56
На военном параде по случаю завершения съезда "Трудовой партии" КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране
Об этом сообщает ВВС.
На параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена военная техника, в частности танки и ракетные установки. На фото госагентства также попали новые варианты баллистических ракет малой дальности.
Северокорейские государственные СМИ называют их "самым мощным оружием в мире".
"Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - подчеркнул агентство KCNA.
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