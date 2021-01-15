КНДР представила новые баллистические ракеты, которые запускают с подводных лодок

15 января, 2021, 17:56

На военном параде по случаю завершения съезда "Трудовой партии" КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране

Об этом сообщает ВВС.

На параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена военная техника, в частности танки и ракетные установки. На фото госагентства также попали новые варианты баллистических ракет малой дальности.

Северокорейские государственные СМИ называют их "самым мощным оружием в мире".

"Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - подчеркнул агентство KCNA.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb