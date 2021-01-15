Группа "слуг народа" добивается отмены штрафов за нарушение закона о языке

15 января, 2021, 16:14

Группа депутатов из партии "Слуга народа" стремится отмены штрафов для бизнеса за неприменение украинского языка при обслуживании клиентов

Об этом нардеп-"слуга" Максим Бужанский заявил в Telegram.

Нардеп Максим Бужанский с рядом однопартийцев требуют первоочередного рассмотрения их законопроекта об отмене штрафов за употребление не государственного языка в сфере обслуживания (№4528 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения)

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"Вместе с коллегами требуем первоочередного рассмотрения законопроекта № 4528 из-за необходимости уменьшения давления на бизнес в сфере обслуживания потребителей", - заявил он.

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