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Группа "слуг народа" добивается отмены штрафов за нарушение закона о языке


фото: unn
Группа депутатов из партии "Слуга народа" стремится отмены штрафов для бизнеса за неприменение украинского языка при обслуживании клиентов

Об этом нардеп-"слуга" Максим Бужанский заявил в Telegram.

Нардеп Максим Бужанский с рядом однопартийцев требуют первоочередного рассмотрения их законопроекта об отмене штрафов за употребление не государственного языка в сфере обслуживания (№4528 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения)

Читайте также: С 16 января 2021 обслуживать потребителей должны только на украинском языке, - языковой омбудсмен

"Вместе с коллегами требуем первоочередного рассмотрения законопроекта 4528 из-за необходимости уменьшения давления на бизнес в сфере обслуживания потребителей", - заявил он.

 

 

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