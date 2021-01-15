Ferrexpo в 2020 увеличила объемы производства по сравнению с докоронавирусным 2019 годом

15 января, 2021, 13:55

Горно-обогатительные комбинаты Группы Ferrexpo в 2020 году суммарно увеличили выпуск окатышей, тем самым загрузив дополнительной работой контрагентов, создали новые рабочие места, а также увеличили приток валютной выручки в страну и объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней

В 2020 году ГОКи Группы Ferrexpo суммарно увеличили выпуск окатышей на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и произвели 11,2 млн. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В 2020 году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10,8 млн. тонн (рост на 8%), с 62%-м – 98 тыс. тонн, производство окатышей прямого восстановления железа (Direct Reduction - DR) с 67%-м содержанием железа составило 339 тыс. тонн, в 2019 году эта продукция не выпускалась.

Рост выпуска окатышей произошел после реализации проекта увеличения производства обогатительной фабрики Группы Ferrexpo, что позволило повысить продажи предыдущего года на 18% (в 2019 году – 10,5 млн. тонн). Объемы продаж окатышей за 2020 год составили приблизительно 12,1 млн. тонн, при этом вся продукция производилась из собственного сырья Компании Ferrexpo.

Увеличение объемов производства позволило Группе Ferrexpo активно помогать местным общинам в борьбе с COVID-19. Так, в рамках программ КСО в 2020м году Компания передала медучреждениям региона миллионы единиц средств индивидуальной защиты, медикаменты, расходные материалы, аппараты ИВЛ, высокоточное медицинское оборудование, санитарные автомобили и др.

Налоги и отчисления от работы градообразующих ГОКов были направлены в бюджеты Горишних Плавней, Полтавской области, а также государственный бюджет Украины. Из двух последних средства перенаправлялись и в Кременчуг в т.ч.

В период пандемии коронавируса Ferrexpo обеспечила дополнительной работой контрагентов – железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и других, что привело к созданию новых рабочих мест, а не оттоку кадров и позволило людям не остаться без средств к существованию.