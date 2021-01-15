Это не провал: Зидан прокомментировал сенсационный вылет "Реала" из Суперкубка Испании

15 января, 2021, 13:23

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что результат матча против "Атлетика" в Суперкубке Испании не является провальным

Об этом сообщает Marca.

По словам Зидана, "Реал" плохо вошел в игру в первом тайме.

"В первом тайме "Реалу" было непросто, мы плохо вошли в игру. Они реализовали два момента, которые у них были. Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, удары в каркас ворот, мы забили. "Атлетик" хорошо прессинговал, мы делали потери, которые обычно нам не свойственны. Нужно продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и начать думать о следующей игре. Мы старались во втором тайме. Это не провал, потому что мы старались", - заявил Зинедин Зидан.

В финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет против "Барселоны", которая выбила "Реал Сосьедад". Матч состоится 17 января.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Зидана отстает от "Атлетико" на 4 балла. У "матрасников" два матча в запасе.

14 января в полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2:1.