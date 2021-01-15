Если смотреть по голосованиям, то такая коалиция часто бывает, - Ясько о вероятном союзе "слуг народа" и ОПЗЖ

15 января, 2021, 22:55

Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько рассказала, возможна ли коалиция фракции "Слуги народа" и "ОПЗЖ"

Об этом она сказала в программе "Борковский & Валевская. Политика", передает "Еспресо.TV".

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий поставил вопрос Ясько, возможна ли коалиция фракции "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

"В кулуарах нашей фракции информация такая ходит, что возможны кадровые изменения, но какие именно - точной информации нет. Потому что опять же мы ждем фракцию. Будет ли коалиция с ОПЗЖ, я думаю, здесь надо смотреть по тем тенденциям, которые есть. По голосованию она уж точно очень часто бывает. Надеюсь, что формально этого не будет ", - ответила Ясько.

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