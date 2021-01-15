Ермак и Козак в Берлине обсуждали возобновление прямых закупок Украиной газа у "Газпрома", - нардеп Ионова

15 января, 2021, 13:18

Политические советники глав "нормандской четверки" в Берлине обсуждали газовый контракт между Украиной и РФ

Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова в Facebook,

"Недавняя встреча "нормандских" советников в Берлине дала свои конкретные результаты. Этой ночью и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал длинный пост со своим видением решения проблем на рынке газа. Самое главное среди сказанного - и.о. министра призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний", - заявила Ионова

Она заявила, что по законам только "Газпром" имеет право на экспорт трубопроводного газа.

"Как российского, так и среднеазиатского, о котором говорит Витренко. "Независимых компаний из России" не существует. К сожалению, мы ожидали такого развития событий. Ведь меньше половины 6-часовой встречи Ермака с Козаком было посвящено Донбассу. Главной темой переговоров было возобновление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома"", - сообщила нардеп.

Она заявила, что Зеленский снова ставит Украину в зависимость от РФ.

"Зеленский снова сдает Украину в руки Путина. Не задумываясь над последствиями российского газового шантажа, жертвой которого он станет в ближайшем будущем", - подытожила Ионова,