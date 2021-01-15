Экс-командующий Медсилами ВСУ будет судиться с лидером "Антител" Тополей за "оскорбление достоинства и чести"
15 января, 2021, 12:51
Бывший командующий Медицинскими Силами Вооруженных сил Игорь Хоменко подал иск против музыканта и волонтера Тараса Тополи
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
"Это действительно так, я подал (иск, - ред.). Это будет, я думаю, открыто все, поэтому все увидят. За те высказывания в мою сторону, которые были", - сказал он.
Хоменко подтвердил, что речь идет об иске об оскорблении чести и достоинства.
Сам Тополя в Facebook написал, что иск подан еще в ноябре, но сообщение о нем он только получил.
Певец предположил, что иск связан с его критикой медицинского обеспечения военных.