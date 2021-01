До 25 ° C мороза и гололедица: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

15 января, 2021, 18:15

В Украине 16-17 января ожидаются сильные морозы и гололед на дорогах

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и в ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то до 20-го января, до Ивана", - отметила синоптик.

Температура воздуха будет снижаться постепенно и ниже, и ниже.

В ночь на субботу ожидается -12 ° C ... -18 ° C. В ночь на воскресенье -15 ° C ... -23 ° C.

В низинах, при прояснениях возможно до -25 ° C.

В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9 ° C ... -14 ° C, днем -5 ° C ... -11 ° C.

В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10 ° C ... -15 ° C, в воскресенье в западной части -5 ° C ... -11 ° C.

На дорогах будет гололедица.

"Осадки в Украине какие-то существенные в ближайшее время - вряд ли если что и полетает, то только - нам на радость при такой стуже", - сообщила Наталья Диденко.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются холодными - ночью -12 ° C ... -15 ° C, при прояснениях до -16 ° C ... -18 ° C, днем на выходные в столице -10 ° C ... -13 ° C. Без существенных осадков, однако на дорогах и тротуарах - гололедица.

На Крещение, 19 января, морозы окрепнут еще на несколько градусов.

