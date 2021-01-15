Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году превысил 13 млрд грн

15 января, 2021, 16:49

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за год составили 466, 1 млрд грн, а расходы - 479, 3 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованной инфографики, доходы ПФУ 2020 года составляли 466, 1 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 479, 3 млрд грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за год достиг 13,2 млрд грн.

Отмечается, что собственные поступления ПФУ в прошлом году составили 281, 6 млрд грн, а еще 184, 5 млрд грн составили поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

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