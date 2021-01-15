Байден обещает $1,9 трлн на социальные выплаты и вакцинацию

15 января, 2021, 11:07

Избранный президент США Джо Байден представил первый "План спасения Америки" - масштабный пакет экономической помощи, с которого он хочет начать свой президентский срок

Байден считает, что борьба с коронавирусом и восстановление экономики непосредственно связаны. Об этом говорится в его плане, общая сумма которого - почти два триллиона долларов, сообщает BBC.

План предусматривает прямые выплаты американцам в 1400 долларов, временное увеличение пособий по безработице и других социальных выплат, 415 млрд долларов на вакцинацию и другие меры против Covid-19 и 400 млрд долларов в помощь малому бизнесу.

Для реализации плана США придется увеличить государственный долг, но в долгосрочной перспективе Байден планирует залатать дыры в бюджете из-за повышения налога на прибыль для богатых.

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