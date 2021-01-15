15 января, 2021, 09:07

Франция с 16 января вводит комендантский час с 18:00 до 6:00 для уменьшения распространения COVID-19

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает Politico.

Ограничения продлятся минимум 15 дней. Их вводят из-за высокого уровня заболеваемости и появления "британского" штамма вируса.

С 18 января все, кто приезжает во Францию из стран не Шенгенской зоны, должны показать отрицательный тест, затем выдержать недельный карантин и снова сдать тест.

Во Франции началась вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Однако с конца декабря в стране прививки получили менее 140 000 человек.