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Зеленский знал об интервью с Гиркиним и Поклонской за полтора месяца до разговора, - Гордон


фото: Скрін з відео
Президент Владимир Зеленский знал о том, что Дмитрий Гордон будет записывать интервью с главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиним и "прокурором" из оккупированного Крыма Натальей Поклонской

Об этом Гордон рассказал в интервью hromadske .

"Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции", - отметил Гордон.

Ранее в СБУ заявили, что не работали с Гордоном в рамках интервью с Гиркиним. Но Офис генпрокурора материалы разговора назвал "ценной информацией" и приобщил к делу.

"Гиркин и Поклонская - не просто интересные персонажи, они очень интересные. В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году", - рассказал Гордон.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии журналистам опровергля заявление Гордона.

"Для Зеленского было таким же удивлением узнать об упомянутых вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы", - отметила она.

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