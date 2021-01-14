За время оккупации Россия раздала в ОРДЛО более 440 тыс. паспортов, - правозащитники
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.
Правозащитники отмечают, что оперируют данными "миграционной службы" псевдореспублик.
По состоянию на 19 декабря 2020 года в отдельных районах Луганской области выдано 583 143 так называемые "паспорта" незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
В то же время, на 1 декабря 2020 года оккупационные службы РФ в ОРДЛО выдали 168 381 паспорт РФ.
На 15 декабря 2020 года в ОРДО выдан 671 631 так называемый паспорт незаконных вооруженных формирований "ДНР".
По состоянию на 15 ноября 2020 года, оккупационные службы РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.
Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество получивших паспорт РФ увеличилась, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, обучение и лечение в РФ, так как КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.
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