За прошедшие сутки россияне 6 раз обстреляли бойцов ООС и продолжили обстрелы после полуночи

14 января, 2021, 07:43

В среду, 13 января, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Рядом с населенным пунктом Водяное на Приазовье захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово россияне стреляли в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 14 января по состоянию на 7:30 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Марьинки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.