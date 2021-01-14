Из-за заявлений о защите "русскоязычного населения": Нацсовет проверит NewsOne

14 января, 2021, 17:37

Национальный совет по телерадиовещанию объявила внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за признаков разжигания розни

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Проверку назначили после того, как 4 января в 21:00 в эфире передачи "Эпицентр украинской политики" журналист, телеведущий и аналитик Вячеслав Пиховшек заявил о "необходимости защищать русскоязычное население Украины", а также ту часть населения, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка.

"Эти высказывания имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставление" русскоязычного общества "всем другим социальным группам, проживающих в Украине", - отметили в Нацсовете.

Как отметили в Нацсовете, редакционные работники телеканала "не отреагировали на высказывания гостя и не прекратили правонарушения".

"Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по данному вопросу, представителями телеканала не было высказано беспокойство или извинения от официальных представителей СМИ, может оказывать влияние языка вражды на аудиторию значительным", - добавили в ведомстве.

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