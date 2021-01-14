Из-за снегопада в Киеве уже произошло почти 160 дорожных аварий
14 января, 2021, 20:54
На дорогах столицы уже зарегистрировали десятки дорожно-транспортных происшествий
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.
По состоянию на 19:00 правоохранители получили 159 сообщений об автомобильных авариях на дорогах Киева.
Отмечается, что патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и восстанавливают движение.
- Напомним, что в Киеве наблюдается интенсивный снегопад, который нарушает движение транспорта.
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