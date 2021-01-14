Из-за снегопада в Киеве уже произошло почти 160 дорожных аварий

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

По состоянию на 19:00 правоохранители получили 159 сообщений об автомобильных авариях на дорогах Киева.

Отмечается, что патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и восстанавливают движение.

Напомним, что в Киеве наблюдается интенсивный снегопад, который нарушает движение транспорта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb