Исследователи сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной

14 января, 2021, 19:34

Национальная астрономическая обсерватория Китая заявила, что Международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной

Об этом сообщает "Синьхуа", передает Укринформ.

В течение 6 последних лет около 200 исследователей из проектов Beijing-Arizona Sky Survey (Наоко) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) совместно наблюдали галактики и анализировали полученные данные. Они объединили изображения объектов, за которыми наблюдали, и сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной. Карта покрывает около половины неба, включает в себя в цифровом виде более 10 трлн пикселей и содержит около 2 млрд небесных тел.

Исследования показывают, что Вселенная расширяется. Астрономы называют мощность, приводящую к расширению Вселенной, темной энергией. Астрономы отмечают, что темная энергия, которая пока остается загадкой, составляет около 68% Вселенной.

Измеряя крупномасштабные красные смещения галактик, которые обычно считаются доказательством расширения космоса, астрономы могут описать трехмерное размещение космических материалов и показать, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.

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