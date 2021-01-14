Внедрение электронного реестра строительной деятельности пытаются отменить через ОАСК

14 января, 2021, 12:44

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) зарегистрировал иск об отмене внедрения реестра строительной деятельности

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, Канцелярия ОАСК зарегистрировала иск жителя Полтавы к Кабинету министров Украины. Истец просит суд отменить введенную правительством первую очередь Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В частности, речь идет об обжаловании постановления КМУ от 1 июля 2020 №559 "О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства" с изменениями, внесенными в декабре прошлого года.

В пресс-службе отметили, что пока суд решает вопрос открытии производства по административному делу.

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