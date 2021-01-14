Внедрение электронного реестра строительной деятельности пытаются отменить через ОАСК
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Согласно сообщению, Канцелярия ОАСК зарегистрировала иск жителя Полтавы к Кабинету министров Украины. Истец просит суд отменить введенную правительством первую очередь Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В частности, речь идет об обжаловании постановления КМУ от 1 июля 2020 №559 "О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства" с изменениями, внесенными в декабре прошлого года.
В пресс-службе отметили, что пока суд решает вопрос открытии производства по административному делу.
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