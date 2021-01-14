Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении первого заместителя главы СВР Семочко

14 января, 2021, 12:38

Кассационный административный суд Верховного суда отменил указ президента Петра Порошенко об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-служба суда .

Иск Семочко требовал отменить указ президента от 12 апреля 2019 об освобождении его от должности. Он утверждал, что указ незаконный, так как при увольнении находился на больничном.

13 января 2021 коллегия судей вынесла свой вердикт.

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об освобождении Семочко С. А. от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины"", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко

8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.