Верховный суд отказал Семочко в иске о восстановлении в должности в разведке
Об этом сообщила Служба внешней разведки в Facebook.
"Верховным Судом отказано С. Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности", - говорится в сообщении.
Служба внешней разведки Украины информирует, что решением Верховного Суда от 13 января 2021 года исковое заявление Семочко удовлетворено частично: признан противоправным и отменен Указ президента Украины П. Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 "Об освобождении Семочко С. А. от должности Первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины" из-за нарушения процедуры подготовки указа.
В то же время Верховным судом отказано Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности.
- Напомним, 10 июня 2020 года в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко
- 8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- Печерский районный суд Киева впоследствии решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
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