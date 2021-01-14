ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко

14 января, 2021, 16:17

Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 суток бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, которого подозревают в причастности к "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как отмечается, пограничники задержали Свиченко 12 января на пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией.

Отмечается, что в среду, 13 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к экс-руководителю ООО "Надра Геоцентр" Сергею Свиченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания.

Так, экс-руководителя подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Свиченко может быть причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргаздобыча". Среди других подозреваемых по этому делу есть сбежавший экс-нардеп, которого подозревают в организации "газовой схемы".

ВАКС определил подозреваемому залог в размере 770 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 747 тыс 900 грн. В случае внесения залога считается, что к подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются обязанности:

- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию;

- не покидать населенный пункт, в котором он проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами указанными в постановлении;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Напомним, по версии следствия, в 2013-2016 годах Александр Онищенко совершил ряд уголовных преступлений. Будучи заместителем председателя топливного комитета Верховной рады, он был осведомлен о спросе и цене на рынке природного газа в Украине и имел контроль над компаниями ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест", которые являются операторами по договорам о совместной деятельность с ОАО "Укргаздобыча". Это якобы помогло ему создать схему завладения средствами государственной компании от реализации газа, добытого в государственных недрах. В результате реализации схемы преступная организация завладела 1,6 млрд грн

Как известно, в феврале 2017 года Свиченко сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.

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