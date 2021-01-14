В Испании новый максимум случаев коронавируса - почти 39 тысяч за сутки

14 января, 2021, 12:32

За прошедшие сутки в Испании подтвердили 38 869 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает RTVE .

"Это самое большое количество заражений в течение суток от начала пандемии", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что в целом вследствие коронавирусной болезни в Испании умерли 52 878 человек, в том числе 195 - за прошедшие сутки.

С начала пандемии в стране подтверждено 2176089 случаев инфицирования COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 92 млн человек.

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